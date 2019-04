Interesse am Cup-Finale am 1. Mai im Wörthersee Stadion ist enorm. Vor allem aus Wien wird ein Fanansturm erwartet. Am Samstag startet der Karten-Vorverkauf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch das Cup-Finale 2017 war ein Heimspiel für Rapid Wien © Gepa

Am Mittwoch, den 1. Mai, steigt im Wörthersee Stadion in Klagenfurt das ÖFB-Cup-Finale: Ab 16.30 Uhr trifft Red Bull Salzburg auf Rapid Wien. Und es wird ein Heimspiel für Rapid – wieder. So wie 2017 als die beiden Vereine schon einmal im Cup-Finale in Klagenfurt aufeinandertrafen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.