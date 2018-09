Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Große Freude beim GAK © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Patrick Leuk)

Nach 120 torlosen Minuten zitterte sich der GAK mit einem Sieg im Elfmeterschießen über Steyr ins Achtelfinale des ÖFB-Cups. Nach dem Spiel überwiegten bei den Grazern natürlich die strahlenden Gesichter. Das sagten die Protagonisten nach ihrem Auftritt:

David Preiß (Trainer GAK):

...über die Anfangsphase: "Wir haben es am Anfang gut geschafft, dass wir viel Ballbesitz hatten und Chancen kreiierten. Wir haben den Gegner nicht rauskommen lassen und die Bälle gleich abgefangen. Meiner Meinung nach hat uns der vergebene Elfmeter ein wenig den Rhythmus gebrochen. Ab diesem Zeitpunkt ist Steyr ein bisschen aufgekommen. Es gibt der Mannschaft natürlich Energie, wenn man einen Elfmeter hält."

...über die Kräfteverhältnisse: "Wir haben gewusst, dass sie sehr schnelle Spieler haben. Speziell auf der linken Seite Christian Lichtenberger. Mitte der zweiten Hälften sind die Beine, nach dem intensiven Meisterschaftsspiel am Samstag, schon ein bisschen schwer geworden und dann tut dir so ein schneller Spieler natürlich noch mehr weh. Da sind wir 20, 30 Minuten wirklich gehängt und Steyr hätte das Spiel entscheiden können. Wir haben das aber verdaut, sind in die Verlängerung gekommen und haben dort fitter ausgeschaut."



...über die Bedeutung des Aufstiegs: "Das ist ein Erfolg von allen. Nicht nur von Spielern und Betreuern sondern vom ganzen Verein und den Zuschauern. Man braucht sich nur den Beginn anschauen. Dienstag, 20.45 Uhr, bei nicht wirklich herrlichen Bedingungen und dann sieht man in der Kurve kein leeres Plätzchen. Das macht schon Freude."

Stefan Pfeifer (Verteidiger GAK):



...über das Spiel: "Wir haben gut angefangen. Der vergebene Elfmeter hat natürlich ein bisschen wehgetan, der war in unseren Köpfen drin und hat uns wahrscheinlich ein bisschen gekränkt. Dann ist Steyr stärker geworden und hat uns zugestellt, dadurch haben wir hinten nicht mehr so gut rausspielen können. Das war, glaube ich, das größte Problem für uns. Wir haben dann versucht defensiv gut zu stehen und kein Tor zu bekommen und das haben wir zum Glück geschafft."



...über Torwart Patrick Haider: "Er hat uns wirklich die Partie gerettet. Das muss man ehrlich sagen, danke an ihn."

Patrick Haider (Torwart GAK):



...über die Rolle als Cupheld: "Wir haben alle zusammen über 120 Minuten gefightet plus dem Elfmeterschießen. Wir waren in diesem Spiel alle Helden."



...über das Spiel: "Solange wir den Ball unten gelassen haben und gespielt haben, tat sich Vorwärts Steyr irrsinnig schwer. Natürlich kann man nicht immer rausspielen und sobald wir mit hohen Bällen begonnen haben, waren sie ein bisschen im Vorteil, weil sie körperlich einfach sehr robust sind. Über 120 Minuten finde ich, dass wir irrsinnig gut das Spiel gemacht haben und sicher gewirkt haben. Im Elfmeterschießen kann jeder gewinnen, zum Glück waren es heute wir."

Michael Halbartschlager (Kapitän Vorwärts Steyr):

...über den Spielverlauf: "In der ersten Hälfte haben wir geglaubt, dass wir mit dem Elfmeter, den sie verschossen haben, das Glück auf unserer Seite hatten. Wir spielten in der zweiten Halbzeit sehr bemüht nach vorne und hatten einige Chancen. Zwei Mal haben wir den Ball aus sieben oder acht Meter einfach nicht reingebracht. Das Elfmeterschießen ist halt eine Glückssache. So war es unter dem Strich wieder eine bittere Auswärtsfahrt."

...über die Anfangsphase: "Wir waren ein bisschen überrascht am Anfang, dass sie uns so angepresst haben. Das haben wir aber nach den ersten zehn Minuten gut abgelegt und fanden dann selbst extrem gut ins Spiel. Von den Chancen her hätten wir es vorher einfach entscheiden müssen."

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.