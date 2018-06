Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Nach fünf Jahren im Wörthersee-Stadion wandert das ÖFB-Cup-Finale jetzt nach Wien. Die Reaktionen auf die Entscheidung reichen in Klagenfurt von Verwunderung bis hin zu "schwer nachvollziehbar".

Das ÖFB-Cupfinale findet nicht mehr in Klagenfurt statt © KLZ/Traussnig

Am Freitag wurde in der Sitzung des ÖFB-Präsidiums über die Vergabe der Uniqa ÖFB-Cup-Endspiele der Jahre 2019 bis 2022 entschieden. Die Generali-Arena in Wien setzte sich schließlich durch.

