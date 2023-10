Der WAC kommt immer besser in die Spur. Nach einem Saisonstart, der von Aufs und Abs geprägt war, man weniger Punkte holte, als geplant, ist nun eine gewisse Kontinuität eingekehrt. Drei Siege – zwei in der Liga, einer im Cup – und ein Unentschieden stehen aus den letzten vier Pflichtspielen zu Buche. Das ist nicht nur wichtig für die Tabelle, in der Wolfsberg als Sechster nur zwei Punkte hinter dem drittplatzierten LASK liegt, sondern auch fürs eigene Gefühl. „Natürlich ist die Stimmung in der Kabine immer besser, wenn man gewinnt, von dem her ist sie aktuell sehr gut“, sagt Offensiv-Allrounder Florian Rieder.