Obwohl Hendrik Bonmann beim neben teils sehr guter Leistungen auch immer wieder der ein oder andere Patzer unterläuft, am Deutschen ist im WAC-Tor seit zwei Jahren kein Vorbeikommen. Der Leidtragende an dieser Situation ist Lukas Gütlbauer. Der 22-jährige kam im Sommer des Vorjahres nach einer Fabelsaison in der 2. Liga mit dem FAC, der bis zum Schluss um den Meistertitel mitspielte, nach Wolfsberg, gespielt hat er bisher aber erst sechsmal. Der junge Oberösterreicher ist im Lavanttal der „Cup-Goalie“, alle seine sechs Pflichtspieleinsätze absolvierte Gütlbauer im Pokalbewerb.