Wenn Bernhard Zimmermann, die Rapid-Leihgabe, am Sonntag (17 Uhr, Sky) in Hütteldorf zum Aufwärmen und vielleicht später in der Startelf auf den Rasen treten wird, dann darf man gespannt auf die Reaktion der Wiener Fans warten. Zimmermann gilt als Liebling des "Block West" und die grün-weiße Vereinsführung erntete nach der Leihe des Stürmers ins Lavanttal viel Kritik. "Sie identifizieren sich schon stark mit ihm und umgekehrt. Das liegt daran, dass er so auftritt, wie man das bei Rapid gerne sieht", weiß WAC-Trainer Manfred Schmid, dem beim Gedanken an eine Fan-Reaktion in Wien ein leichtes Grinsen entkommt.