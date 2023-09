Der WAC musste in dieser Bundesligasaison erst eine Niederlage einstecken und zwar zuletzt das knappe 1:2 gegen Salzburg. Dennoch: gewonnen haben die Wolfsberger in fünf Spielen auch erst einmal - zum Start gegen BW Linz mit 2:1. Dazwischen gab es drei Remis in Serie. Heute soll es gegen Hartberg mit dem zweiten Dreier der laufenden Spielzeit klappen. Das nötige Selbstvertrauen ist im Lager der Wölfe vorhanden, „weil ja auch die Leistung gegen Salzburg etwas war, worauf man aufbauen kann“, sagt Nikolas Veratschnig.