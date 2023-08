Im fünften Saisonspiel ist sie also passiert, die erste Niederlage in der Bundesligasaison des WAC. Allerdings gegen einen Gegner, gegen den man verlieren kann. Doch die Wölfe verlangten Meister Salzburg über 90 Minuten alles ab, gaben die drei Punkte alles andere als leicht her. Die Rückkehr zur Viererkette und die Veränderung der Startelf auf vier Positionen trugen Früchte. Die Lavanttaler standen gegen die Bullen tief und suchten ihr Glück vermehrt im Konter, „was uns auch gut gelungen ist. Wir haben uns viel zugetraut und man hat gesehen, was mit unserem Tempo möglich ist“, resümierte Jonathan Scherzer.