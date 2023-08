Der 19. September 2019 ging in die Kärntner Fußballgeschichte ein. Da gewann der WAC nämlich ein europäisches Bewerbspiel bei einem deutschen Bundesligisten. Die Wölfe fertigten am ersten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase Borussia Mönchengladbach auswärts mit einem sagenhaften 4:0 ab. Über den Doppelpack von Mario Leitgeb sowie die Treffer von Shon Weissman und Marcel Ritzmaier jubelte an der Seitenlinie Cheftrainer Gerhard Struber. Er war aus Liefering gekommen und übernahm die Lavanttaler als erste Profimannschaft seiner Trainerkarriere.