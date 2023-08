Zu allererst einmal zu den Fakten: Der WAC ist saisonübergreifend in der Bundesliga nun seit zwölf Spielen ungeschlagen. In dieser Saison mit einem Sieg und zuletzt drei Remis sowieso, damit liegt Wolfsberg auch einen Punkt hinter den drittplatzierten Rapidlern auf dem ordentlichen fünften Rang. „Und in Wien bei der Austria zu null spielen, muss man auch erst einmal hinbekommen. So einen Punkt kann man schon einmal mitnehmen“, spricht Außenverteidiger Jonathan Scherzer zunächst das Positive an. Nach wieder eingekehrtem Selbstbewusstsein und damit auch gestiegenen Ansprüchen muss sich der WAC aber auch phasenweise spielerische Inkonstanz und vor allem eine ausbaufähige Passqualität bescheinigen lassen. „Wir haben bei der Austria wieder super verteidigt, sind tief gestanden und hatten damit erfolg. Aber spielerisch müssen wir uns noch richtig steigern“, schnauft der Kärntner.