WAC kämpft bei emotionaler Schmid-Rückkehr um drei Punkte in Wien

Liveticker. Im vergangenen Herbst besiegelte der Sieg des WAC in Favoriten das Aus von Manfred Schmid als Veilchen-Trainer. Heute kehrt er erstmals mit den Wölfen an seine alte Wirkungsstätte zurück. Hier sind Sie live am Ball!