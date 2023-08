Applaus, stehende Ovationen, Sprechchöre. Die Fans der Wiener Austria haben nicht vergessen, was WAC-Trainer Manfred Schmid als Spieler und Übungsleiter am Verteilerkreis geleistet hat. Mit Anpiff war es aber mit den Herzlichkeiten zwischen den beiden Klubs vorbei. Die Violetten übernahmen rasch die Spielkontrolle, der WAC konnte nur sporadisch vor dem Gehäuse des Gegners Akzente setzen. Erstmals machte Thierno Ballo auf sich aufmerksam, der die Kugel – nach starkem Ballgewinn von Nikolas Veratschnig – von der Strafraumkante über den Kasten setzte (14.).

Auf der Gegenseite tauchten Dominik Fitz, Hakim Guenouche und Andreas Gruber mehrmals vor Hendrik Bonmann auf. Den ersten echten Sitzer ließ Ervin Omic liegen, der aus kurzer Distanz wohl selbst überrascht war, so frei an den Ball zu kommen und Austria-Schlussmann Christian Früchtl direkt anschoss (20.). In der Folge sollte sich bis zur Pause ein offeneres Geschehen entwickeln, in dem die ganz großen Möglichkeiten aber Mangelware blieben. Nach gut 36 Minuten hätte es allerdings im WAC-Tor klingeln müssen, doch Dominik Baumgartners Heldentat direkt auf der Linie verhinderte einen Treffer von Dominik Fitz.

Dreifachwechsel sorgte kurzfristig für Schwung

Auch nach Wiederbeginn probierten die Wiener gleich, Herr über das Spiel zu werden. Der WAC schüttelte sich nach rund fünf Minuten aber und fand wieder ins Spiel. Ein abgefälschter Schuss von Ballo streifte als erstes Antasten über das Gehäuse. Weil die Abwehr der Wölfe bis dahin gut stand, offensiv aber nicht wirklich etwas klappen wollte, tauschte Schmid nach 58 Minuten gleich die komplette fordere Reihe aus. Für Augustine Boakye, Bernhard Zimmermann und Ballo kamen Thomas Sabitzer, Mohamed Bamba und Kapitän Mario Leitgeb in die Partie.

Und die Neuen brachten sichtlich Schwung. So ermöglichte ein kräftiger Vorstoß von Bamba in Kombination mit Sabitzer am Ende dem Aufgerückten Veratschnig eine Einschussmöglichkeit, der Abschluss des Verteidigers war aber zu hoch angetragen (65.). Insgesamt blieb der Charakter des Spiels bis zum Schluss unverändert: intensiv, teilweise ruppig, aber chancenarm. Auch deshalb, weil unter der Intensität die Passqualität auf beiden Seiten erheblich litt. Richtig wild vor den Toren ging es bei dem torlosen Remis erst in der Nachspielzeit zu. Zuerst hielt Bonmann den Punkt mit einer Dreifach-Glanztat gegen Muharem Huskovic fest (91.), auf der Gegenseite knallte der für Omic gekommene Adis Jasic den Ball an die Latte, danach setzte Sabitzer das Spielgerät mit dem Kopf um Zentimeter am langen Eck vorbei (93.).