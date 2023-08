"Mir fehlen fast die Worte.“ Die Enttäuschung stand WAC-Trainer nach dem 1:1 gegen Lustenau ins Gesicht geschrieben.

Was war passiert? Die Wolfsberger dominierten in Hälfte eins. Einziges Manko: der Torabschluss. Sabitzer und Scherzer vergaben alleine vor Lustenau-Goalie Schierl, bei einem Boakye-Schlenzer verhinderte die Querlatte einen Treffer. "Die Leistung war top“, bilanziere Schmid. Um gleich zur ominösen 46. Minute zu wechseln. Nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn spielte Veratschnig den Ball unter Bedrängnis zurück auf Baumgartner, den letzten Mann. "Ich habe damit nicht gerechnet. Hätte ich ihn weggeschossen, wär’ nichts passiert.“ Lustenaus Rhein eroberte den Ball, legte quer auf Cisse, der nur noch ins leere Tor vollenden musste. Lustenau führte mit dem ersten Torschuss 1:0.

Schockstarre nach dem 0:1

Der WAC fiel kurz in Schockstarre – und wäre fast mit 0:2 zurückgelegen. Nach einem Foulspiel von Kennedy zeigte Schiri Gishamer auf den Punkt. Schmid trat an, schoss scharf hoch in die Mitte. WAC-Goalie Bonmann blieb jedoch stehen und wehrte ab: "Mit meinem Tormanntrainer Mario Krassnitzer analysieren wir vor und nach den Spielen mich und den Gegner.“ So wusste Bonmann, was kommt. „Ich freu’ mich, dass ich meine Mannschaft im Spiel halten konnte.“

Langsam machte sich Müdigkeit breit, das Spiel gegen die Austria am Mittwoch wirkte nach. Schmid brachte frische Kräfte, unter anderem Bernhard Zimmermann und Neuzugang Mohamed Bamba. Beiden sollte noch eine entscheidende Rolle zufallen. In den wenigen Einsatzminuten sorgte Bamba für viel Wirbel, kam zu zwei dicken Chancen. Zuerst hob er den Ball aber über das Tor (86.), dann scheiterte er per Kopf an der Latte (92.).

Elfmetertor in der Nachspielzeit

Im dritten Versuch klappte es dann aber doch. Der 21-jährige Ivorer wurde im Strafraum zu Fall gebracht, Zimmermann schnappte sich die Kugel und verwertete den Elfmeter sicher (94.). "Es war nicht abgesprochen, wer antritt. Ich hab’ mich aber sicher gefühlt, beim Anlauf kurz verzögert. Der Torhüter bewegte sich sehr früh, was es mir leicht gemacht hat.“

Dass der WAC auch im dritten Spiel ungeschlagen geblieben ist, ist kein Trost für den Beinahe-Selbstfaller. Statt fünf könnten die Wolfsberger schon neun Punkte auf dem Konto haben.