Die andauernden Starkregenfälle sorgen in ganz Kärnten für einen Ausnahmezustand. Und in einigen Regionen des Landes werden sogar Menschen angehalten, ihr Haus nicht zu verlassen. Auch rund um das Wörthersee-Stadion stößt die Aufnahmefähigkeit des Bodens an seine Grenzen. Die Sattnitz (Glanfurt) verfügt bereits über einen bedrohlich hohen Wasserstand. Unweit davon soll am Samstag (17 Uhr) das Bundesliga-Derby zwischen Austria Klagenfurt gegen WAC steigen. Es ist der Heimauftakt der Waidmannsdorfer. Doch noch ist ungewiss, ob die Partie überhaupt angepfiffen werden kann.