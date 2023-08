Gleich am zweiten Bundesliga-Spieltag (Samstag, 17 Uhr) kommt es in Klagenfurt zum Kärntner Derby, wo es sowohl für Gastgeber Austria Klagenfurt, als auch für den WAC gilt, nachzulegen. Während die Elf von Peter Pacult mit einem 3:1-Auswärtssieg bei der WSG Tirol in die Meisterschaft startete, holten die Lavanttaler vor eigenem Publikum gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz ebenfalls drei Punkte zum Auftakt. Blickt man auf die Statistik der bisherigen direkten Bundesligaduelle, haben die Wolfsberger mit drei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen zwar knapp die Nase vorne, einen Favoriten gibt es in diesem frühen ersten Saisonduell aber freilich keinen. Auch wenn in den beiden Aufeinandertreffen in der letzten Saison stets die Auswärtsmannschaft gewinnen konnte.



„Wir wollen natürlich dort anknüpfen, wo wir im ersten Spiel aufgehört haben“, ist Florian Rieder, der erst im Sommer von Klagenfurt ins Lavanttal gewechselt war, optimistisch und fügt hinzu: „Wir müssen einfach auf unsere Stärken vertrauen.“



Bei den Violetten stach am ersten Spieltag besonders Andy Irving hervor. Nach zwei Toren und einer Vorlage führt der Schotte sogar die ligaweite Scorerwertung an. „Man sollte nicht auf mich schauen, sondern auf die Teamleistung“, bleibt der 23-Jährige am Boden und fiebert bereits dem ersten Heimspiel gegen den WAC entgegen: „Der Anfang ist einmal gemacht, aber jetzt bin ich hungrig auf mehr.“



Bereits vor dem Derby steigt ab 12 Uhr auf dem Vorplatz vor dem Austria Klubhaus ein Frühschoppen. Legenden des Vereins werden auf der Bühne von Team-Manager Sandro Zakany befragt, Profis aus dem aktuellen Kader stehen für Autogramme und Fotos zur Verfügung.