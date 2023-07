Der WAC hat sich für den Abgang des Top-Stürmers gut gerüstet

Die Pflichtaufgabe in Kufstein erfüllte der WAC souverän mit 4:0. Zwei Neuzugänge trafen in der ersten Cuprunde für die Wölfe. Der Goalgetter der letzten Saison fehlte in Kufstein und steht vor dem Absprung.