Nun ist es offiziell: Der WAC holt Scott Kennedy als letztes Puzzlestück für den Kader 2023/24. Wie angekündigt heuert also noch ein Innenverteidiger im Lavanttal an. Der Deutsch-Kanadier war zuletzt bei Jahn Regensburg engagiert, nach dem Abstieg in die 3. Liga allerdings vereinslos. Kennedy ist in Kärnten kein Unbekannter, von 2018 bis 2020 verteidigte er bereits für die Austria Klagenfurt, ehe er nach Deutschland wechselte.

Kenndy misst stolze 193 cm und komplettiert die Innenverteidigung um Dominik Baumgartner, Simon Piesinger und Kevin Bukusu. Indes noch auf Vereinssuche sind David Gugganig und Raphael Schifferl. Gugganigs Vertrag wurde nicht verlängert, Schifferl erhielt die Freigabe, sich trotz Vertrags bis 2025 anderweitig umzusehen, er hat unter Manfred Schmid keine Zukunft bei den Wölfen.

Der neue Mann im Wolfsrudel zeigt sich erleichtert, dass es mit dem Wechsel nach Wolfsberg geklappt hat, wie er in der Aussendung des Vereins zum Besten gibt: „Ich bin froh wieder in Kärnten zu sein und ich freue mich darauf meine Mannschaftskollegen, den Verein und die Stadt kennenzulernen. Ich will mit dem WAC eine erfolgreiche Saison spielen und hoffe, dass wir mit unseren Fans viele Siege bejubeln können.“