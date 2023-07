Trikot- ist neben Bandenwerbung im heimischen Sport eine der wichtigsten Einnahmequellen. So ist es auch in der Fußballbundesliga keine Seltenheit, dass die Dressen mit vielen Firmenlogos ausgestattet werden. Kritisch beäugt wird das eher aus Ländern, die Topligen stellen und wo meist ein bis zwei (Groß-)Sponsoren am Dress vorzufinden sind.

So bekam der WAC nicht zum ersten Mal sein Fett ab und zwar von der deutschen Seite "ran.de". Die posteten das neue Dress der Wölfe mit humoristischem Unterton.

Immerhin: Ganz darüber hinweg, dass der WAC einst Gladbach im Europacup auswärts schlug, dürften die Deutschen immer noch nicht sein.