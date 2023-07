Für die Austria Klagenfurt sowie den WAC steht heute Testspiel Nummer vier auf dem Programm. Die Waidmannsdorfer treffen am Sportplatz Glanegg (15.30 Uhr) auf Zweitligist DSV Leoben und dabei mit Torhüter Žan Pelko, Florian Freissegger, Philipp Hütter und Thomas Hirschhofer auch auf vier Akteure mit violetter Vergangenheit. "Ich habe bei der Austria mit allen zusammengespielt und freue mich darauf, die Burschen wiederzusehen. Wir haben einiges auf und neben dem Platz erlebt", erinnert sich Teammanager Sandro Zakany.



"Wir haben in den letzten Wochen das Augenmerk auf die Fitness gelegt, wollen einfach gute Tests absolvieren und dann mit viel Selbstvertrauen in das erste Bewerbsspiel (Anm.: ÖFB-Cup am 22. Juli bei Vorwärts Steyr) gehen", verrät Christopher Wernitznig. Zuletzt setzte es gegen Liefering allerdings, nach einem 1:1 zur Halbzeit, eine 1:4-Niederlage. "Bis zur Pause waren wir ganz gut, nach dem Seitenwechsel lief es überhaupt nicht mehr." Am Samstag (15 Uhr) treffen die Violetten in Welzenegg auf St. Pölten.



Während sich die Pacult-Elf zu Hause auf die am 28. Juli beginnende Saison vorbereitet, schuften die Wolfsberger derzeit im Trainingslager in Windischgarsten, wo sie heute (15.30 Uhr) auf den Dritten der ungarischen Liga, den Debreceni VSC, treffen. Nach einem Sieg gegen Atus Velden (3:0) musste sich der WAC gegen Zweitligist Leoben (1:2) geschlagen geben, zuletzt gab es ein 2:2 (nach 2:0-Führung) gegen Zilina aus der Slowakei. "Nach der Pause wirkten sich die harten Trainingseinheiten aus, insgesamt kann man aber sagen, dass wir uns in jedem Test steigern konnten", erklärt Mario Leitgeb, der auch die Neuzugänge als "Supertypen" bezeichnet, die sich "sehr schnell und ohne Probleme integriert haben". Für das heutige vierte Testspiel gelte es vor allem, "die defensiven Abläufe zu verbessern und die Viererkette zu stabilisieren".