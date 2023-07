Dass Michael Liendl seine Zukunft als Trainer beim GAK sieht, war seit einigen Tagen klar. Jetzt ist offenbar fix, in welcher Funktion der 37-Jährige dem GAK erhalten bleibt.

Auf der Seite des Steirischen Fußballverbandes ist Liendl als Trainer der GAK-Amateure eingetragen. Die "Zweier" des GAK spielt aktuell in der Unterliga Mitte und verpasste als Vizemeister hinter Unterpremstätten den direkten Aufstieg in die Oberliga. In der Relegation musste sich GAK II dann Werndorf geschlagen geben.