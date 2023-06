Die 50. Saison der heimischen Bundesliga erfährt einen historischen Auftakt, wie die Bundesliga schreibt. Als Hommage an das Gründungsjahr 1974, als der LASK in der ersten Runde Rapid empfangen hatte, bestreiten in diesem Jahr diese beiden Teams in Linz das Eröffnungsspiel. Anpfiff für die neue Bundesliga-Saison ist am 28. Juli um 20.30 Uhr.

Der SK Sturm eröffnet seine Saison am Sonntag, 30. Juli, um 17 Uhr auswärts bei der Wiener Austria. Hartberg ist bereits einen Tag zuvor im Einsatz und empfängt um 17 Uhr Austria Lustenau. Das erste Heimspiel bestreitet Sturm am Samstag, 5. August, um 19.30 Uhr gegen den LASK, Hartberg trifft einen Tag später um 17 Uhr auswärts auf BW Linz. Sturms erste Begegnung mit dem Aufsteiger ist am 26. August, da gastiert Blau-Weiß um 17 Uhr in Liebenau.

Auch in der ersten Runde des Frühjahrs wird es ein Auftaktspiel an einem Freitag geben, alle weiteren Paarungen des Grunddurchgangs finden samstags und sonntags statt. Je nach Jahreszeit wird am Samstag um 17 bzw. um 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 17 Uhr angekickt. Ab der 6. Runde entfällt der Ankick um 19.30 Uhr, dafür wird am Samstag bereits ab 14.30 Uhr gespielt. Vorerst stehen nur die exakten Spieltermine für die ersten sechs Runden fest, mit Feststehen der Europacup-Gruppenphasen und -teilnehmer erfolgt dann die Auswahl bis zur Winterpause.