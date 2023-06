30 Spiele mit 53 Gegentoren in drei Jahren beim WAC und meist der Platz auf der Ersatzbank. Die Zeit beim WAC war für Manuel Kuttin nach seinem Wechsel von der Admira ins Lavanttal nicht immer einfach. Dann folgte im vergangenen Sommer auch noch der Weg in die Vereinslosigkeit. Weil sich bei den Grasshoppers Zürich Einsergoalie André Moreira im Herbst verletzte, half Kuttin von September bis zur Winterpause in der Schweiz aus. Dann kam Moreira retour und Kuttin musste wieder nach Kärnten zurückkommen. "Das ist schon ziemlich zäh, vor allem für den Kopf. Wenn du dich ein halbes Jahr lang alleine fit halten musst und viel Zeit in der Kraftkammer im eigenen Keller verbringst, ist das nicht einfach", sagt Kuttin.