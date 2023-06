Die Stimmung ist gut, die Spieler selbstbewusst, das Werkl rennt in Wolfsberg einfach. Die erfolgreiche Reise durch die Qualifikationsgruppe der Bundesliga soll heute mit einem Sieg in Ried und mit Platz eins in der Tabelle enden. "Es ist gut, dass wir dieses erste Play-off-Spiel für den Europacup bereits in der Tasche haben, jetzt wollen wir mit Platz eins auch sicherstellen, dass wir ein Heimspiel haben", sagt Innenverteidiger Simon Piesinger.