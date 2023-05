Seit Manfred Schmid das Zepter beim WAC übernommen hat, geht es de facto stetig bergauf. Den ersten Höhepunkt hat man mit dem 2:0 daheim gegen Tirol gesetzt, wird sicher am Europacup-Play-off teilnehmen. Mit einem Punkt bei den fix abgestiegenen Riedern am Freitag wäre Platz eins sicher und damit hätten die Wölfe in der ersten Runde gegen Lustenau oder Hartberg Heimrecht.