Gerade einmal ein Spiel haben die Wolfsberger in der Qualifikationsrunde verloren. Und das ausgerechnet gegen jenen Gegner, auf den sie heute (17 Uhr) vor eigenem Publikum treffen – die WSG Tirol. Die bittere 0:4-Niederlage in der Hinrunde ist den WAC-Spielern noch gut im Gedächtnis, dafür wollen sie sich heute revanchieren. „Es sind immer intensive Spiele gegen sie. Wir haben das, was im Hinspiel passiert ist, nicht vergessen. Das wollen wir schon ausmerzen“, erklärt Michael Novak, der mit einem Sieg endgültig den Play-off-Einzug mit seinem Team fixieren möchte. Bei einer gleichzeitigen Niederlage Lustenaus in Altach wäre sogar frühzeitig der erste Platz in der Qualirunde sicher. Allerdings ist für das Duell Stürmer Tai Baribo fraglich (Adduktorenprobleme).



Bereits am Freitag konnten die Wolfsberger zwei wichtige Personalien längerfristig an den Verein binden – allen voran Dominik Baumgartner. Mehrere Monate lang hielt sich in Wolfsberg das Gerücht, dass der Innenverteidiger spätestens nach dem Ende der Saison den WAC verlassen würde. Selbst der 31-Jährige bestätigte immer wieder seine Absicht, zu gehen. Sturm Graz und LASK sollen Interessenten gewesen sein.



Nun wendete sich das Blatt. Die Wolfsberger gaben bekannt, Baumgartner bis zum Ablauf der Saison 2026 an den Verein gebunden zu haben. Bisher brachte es der Niederösterreicher, der seit 2019 im Lavanttal spielt, auf elf Tore in 111 Einsätzen. „Wir freuen uns nun, gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft zu gehen“, zeigt sich Riegler erleichtert.

Vorzeitig verlängert wurde der Kontrakt mit Thorsten Röcher, der im Jänner 2021 vom FC Ingolstadt ins Lavanttal wechselte. Der 31-Jährige absolvierte bisher 89 Spiele für die Wölfe und brachte es dabei auf 16 Tore und 21 Vorlagen. Auch in der aktuellen Saison konnte der Offensivspieler in seiner Rolle als Edeljoker mit sechs Toren und neun Vorlagen seine Gefährlichkeit unter Beweis stellen.