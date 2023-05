Noch ist keine Jubelstimmung angesagt im Lavanttal. Obwohl der WAC den Klassenerhalt früh und souverän geschafft hat und jetzt zwei Spiele vor Ende der Qualirunde auf Platz eins steht, ist Europa noch lange nicht in der Tasche. Kann Wolfsberg Platz eins halten, hätte man im nationalen Play-off um die Conference League zumindest in Runde eins Heimrecht, dann würde der fünfte der Meisterrunde warten. „Es ist noch total eng, dass wir jetzt Erster sind, ist eine Art Extrapunkt, aber geschafft ist ja noch nichts im Hinblick auf die Top-2. Wenn wir aber in der nächsten Runde gegen Tirol gewinnen, dann sind wir da, wo wir hinwollten. Dafür werden wir anständig 'schepfn' unter der Woche und wollen den Sack gegen Tirol zumachen“, sagt Kapitän Mario Leitgeb.