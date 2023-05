Den Klassenerhalt hat der WAC in der Qualigruppe geschafft, nach sieben Runden ist das Zittern vorbei. Jetzt darf der Tabellenzweite den Blick auf den Europacup richten, hat heute in Hartberg das erste, nächste Woche gegen Tirol das zweite direkte Duell um einen Platz im nationalen Play-off. Dort trifft der Erste daheim auf den Zweiten, ehe der Sieger im Hin-Rückspiel-Format den Tabellenfünften der Meistergruppe um einen Platz in der Conference-League-Quali fordert. Drei Runden vor Schluss hat Wolfsberg fünf Trümpfe in der Hand: