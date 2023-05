Der WAC machte gegen Leader Lustenau von Beginn an klar, dass er sich der (tabellarischen) Lage dieses Duells bewusst war. Erstmals hätte es nach 13 Minuten schon hinter Lustenau-Keeper Helac klingeln müssen. Dieser verschätzte sich nach einer harmlosen Flanke gehörig, rutschte auch noch weg. Tai Baribo konnte daraus aber kein Kapital schlagen. So setzte es nach 17 Minuten den ersten Dämpfer. Aus dem Nichts jubelte plötzlich Lukas Fridrikas über die Gäste-Führung. Eine Hereingabe wurde von Mario Leitgeb unglücklich vor das eigene Tor abgefälscht. Dort schob Fridrikas, der Simon Piesinger entwischt war, locker ein.

Die Wölfe bäumten sich aber auf. Thierno Ballo und abermals Baribo scheiterten in der Folge noch knapp am Torerfolg, nach 24 Minuten brach der für den gesperrten Matthäus Taferner in die Startelf gerutschte Ballo aber den Bann. Baribo spielte den Ball perfekt in die Tiefe, Ballo brachte die Kugel flach im langen Eck unter.

Und obwohl der WAC auf rutschigem Untergrund bei Regen alles im Griff zu haben schien, passierte nach einer halben Stunde wieder ein Ausrutscher. Zunächst wurde nach einem langen Ball der Vorarlberger zu zögerlich verteidigt, beim abgefälschten Abschluss von der Strafraumkante durch Nemanja Motika sah aber auch Keeper Hendrik Bonmann nicht glücklich aus. Die Antwort folgte aber auf den Fuß. Neun Minuten vor der Pause stellte Baribo nach maßgenauer Scherzer-Flanke per Kopf das Pausen-2:2 her.

Baribo und Boakye verstolperten die Entscheidung

So wild, wie in Hälfte eins, gingen es die beiden Teams im zweiten Durchgang nicht von Beginn an. Die erste Großchance vergab Baribo nach einer Stunde, verstolperte nach sehenswerter Kombination den Abschluss ein wenig. 20 Minuten vor dem Ende wechselte WAC-Trainer Manfred Schmid eher unkonventionell. Vier Neue kamen gleichzeitig. Thorsten Röcher, Augustine Boakye, Mike Novak und Pascal Müller kamen für Nikolas Veratschnig, Ballo, Baribo, Ervin Omic. Und Boakye war auch der erste, der die Führung nach 80 Minuten auf dem Fuß hatte, stolperte aber im entscheidenden Moment alleine vor Keeper Helac. Auch wenn der WAC den Gegner in Hälfte zwei im Griff hatte, das erlösende Tor wollte nicht mehr gelingen. So bleibt Lustenau auf Erster und Hartberg sowie Tirol bleiben nahe an den Wölfen dran, können den ebenfalls zum Play-off berechtigenden zweiten Platz noch ernsthaft streitig machen.