Vier Spiele sind in der 2. Liga für den GAK noch zu gehen, danach soll im besten Fall der Meistertitel und der damit verbundene Aufstieg gefeiert werden. Drei Punkte trennen den Tabellendritten von Leader St. Pölten, der am Freitag (20.30 Uhr, ORF Sport plus) im direkten Duell auf den Zweiten, Blau-Weiß Linz trifft. "Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, aber klar ist diese Ausgangslage cool und brisant. Da musst du ja hoffen, dass die vorderen straucheln und ein Unentschieden in dieser Partie wäre somit natürlich gut", weiß Michael Liendl, der am Sonntag mit den Grazern beim FAC gewinnen muss, um dran zu bleiben.