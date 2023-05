So schnell kann es gehen. War der WAC nach dem 2:2 gegen Hartberg noch gut beraten, auch das Tabellenende im Blick zu haben, scheint der Abstiegskampf zwei Wochen später so gut wie gelöst. Gewinnen die Wölfe heute (19.30 Uhr, Sky) erneut gegen Altach, wäre die Abstiegsgefahr sowieso nur mehr rechnerischer Natur. "Dann schaut es sicher sehr gut aus, man darf dann wohl auch in der Tabelle nach oben blicken", sagt Dominik Baumgartner, dessen Team nur mehr drei Punkte hinter Qualigruppenleader Lustenau auf Platz zwei liegt.