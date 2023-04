Zehn Spiele hat der WAC im Frühjahr in den Beinen, neun davon verpasste Dominik Baumgartner, der nach einer Meniskusverletzung auch noch einen Muskelfasereinriss im Oberschenkel zu beklagen hatte. Er bringt es auf exakt acht Spielminuten seit der Winterpause. 28 Minuten stehen auf der Habenseite das Kapitäns. Mario Leitgeb war unter Robin Dutt am Ende nicht gesetzt, unter Manfred Schmid bisher mit Wadenproblemen out.

In den Flieger nach Vorarlberg steigen heute beide Schlüsselspieler. Dass die beiden wieder fit sind, soll dem Team, dessen Performances schwanken, Stabilität geben. Sportlich als auch mental. „Solche Spieler bewirken natürlich etwas in der Kabine“, sagt Trainer Schmid, der einen Spieler mehr, als am Kaderblatt stehen werden, mitnimmt: „Je nachdem, ob wir Vierer- oder Fünferkette spielen, wird eben einer rausrutschen.“

Leitgeb ist froh, endlich wieder ein Thema sein zu können und will der Mannschaft so rasch wie möglich helfen: „Schön, dass ich wieder voll fit bin. Zuletzt habe ich bei den Amateuren Spielpraxis gesammelt, das hat mir wirklich gut getan.“ Über den richtungsweisenden Charakter des Altach-Doppels heute auswärts und kommende Woche daheim, ist man sich bewusst, schließlich könnte man sich mit Erfolgen der Abstiegssorgen wohl entledigen.

„Nach diesen zwei Runden ist schon ein Großteil der Qualirunde gespielt, da sollten wir dann schon gut dastehen. Aber Altach ist ein sehr unangenehmer Gegner. Mit Atdhe Nuhiu haben sie vorne einen drinnen, gegen den es immer unangenehm zu spielen ist“, sagt Leitgeb. Kevin Bukusu fehlt mit muskulären Problemen.

Kehrt der ehemalige Kapitän zurück ins Lavanttal?

Ex-Kapitän Michael Liendl verkündete indes, seine Karriere beim GAK nach der Saison zu beenden. Beim WAC stehen ihm die Türen als Funktionär immer offen, eine Rückkehr ist durchaus wahrscheinlich. „Er lässt sich nichts entlocken. Aber mal sehen, ob sich unsere Wege irgendwo wieder kreuzen“, sagt sein langjähriger Mittelfeld-Partner und Kumpel Leitgeb mit einem Grinsen.