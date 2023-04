Bänderverletzung im Sprunggelenk, Knochenmarksödem, Comeback, Trainerwechsel, Erkrankung, Startelf. Die letzten eineinhalb Jahre im Leben von Jonathan Scherzer hatten es in sich. Zuerst war er schwer verletzt, dann hatte er unter Trainer Robin Dutt nicht immer den leichtesten Stand, zog auch gegen Matteo Anzolin auf der linken Außenbahn ab und zu den Kürzeren. Unter Manfred Schmid änderte sich das schlagartig, der Kärntner hat in der Qualifikationsrunde übrigens eine Siegquote von 100 Prozent. Zweimal stand er in der Startelf, zweimal gab es Siege gegen Ried und in Lustenau.