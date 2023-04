Das Gastspiel des WAC in Tirol stellte so ziemlich alles auf den Kopf, was sich die Wölfe seit Amtsantritt von Trainer Manfred Schmid zuletzt erarbeitet hatten. Zumindest in Hälfte eins. Defensive Stabilität, das schrittweise Abstellen von individuellen Fehlern und mutigeres Agieren nach vorne, all das durften sich die Wolfsberger zuletzt attestieren. Nicht aber so bei der WSG. Da gab es vom Start weg eine „Watschn“ nach der anderen. Schon nach zwölf Sekunden jubelte Thomas Sabitzer über das 1:0.

Ein Missverständnis in der Spieleröffnung zwischen Keeper Hendrik Bonmann und Tim Oermann brachte Tirol den leichten Ballgewinn an der Strafraumgrenze, Sabitzer schlenzte den Ball nach Doppelpass mit Tim Prica ins lange Eck. Davon erholten sich die Wölfe erst ein wenig, als die Partie schon entschieden war. Wenig später schlug es nämlich binnen vier Minuten nach billigen Stellungsfehlern durch Felix Bacher (19.) und Julius Ertlthaler (23.) gleich doppelt hinter Bonmann ein, der zuletzt zweimal in Folge ohne Gegentor geblieben war. Und die Wölfe? Die trafen einmal durch Adis Jasic die Stange (11.), ansonsten waren sie mit dem 0:3-Pausenstand sogar noch gut bedient.

An eine Rückkehr war nicht mehr wirklich zu denken

Schmid reagierte in der Pause, brachte Mike Novak und Thorsten Röcher für Matteo Anzolin und Nikolas Veratschnig. Und das Bild änderte sich ein wenig, die Lavanttaler kamen wenigstens im Spiel an. Wirklich gefährlich wurde es für die Tiroler, die ihrerseits das komfortable 3:0 auch gut verwalteten, aber nicht mehr. Den Schlusspunkt setzten aber auch wieder die Gastgeber in der Nachspielzeit. Abermals nach einer Ecke hämmerte Raffael Behounek die Kugel zum 4:0-Endstand in die Maschen (91.).

Der WAC ermöglichte der WSG damit einen echten Befreiungsschlag nach sechs sieglosen Spielen und davor drei Partien ohne erzieltes Tor. Selbst nehmen Schmid und Co. einige Hausaufgaben mit nach Wolfsberg.