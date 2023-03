Lippenbekenntnisse zur Wichtigkeit des Frauenfußballs in Österreich gibt es quer durch die ganze (Männer-)Bundesliga. Expertenmeinungen, dass dieser sich nur dann dementsprechend entwickeln könne, wenn auch alle Männer-Profiklubs sich ernsthaft darum bemühen, wurden bereits auf diversen Ebenen laut. In der 1. Bundesliga stellen mit Sturm, Altach, Austria Wien, St. Pölten, Vienna oder dem kürzlich in die Pleite gerutschten FC Wacker Innsbruck schon einige namhafte Vereine Frauenteams. Mit Lustenau, Horn und Wiener Sportklub sind drei prominente Vereine in der 2. ÖFB Frauenliga vertreten. Hartberg kooperiert kommende Saison mit Frauen-Zweitligist Südburgenland.