Das 0:0 in Ried, es war nicht so recht Fisch, nicht Fleisch für den WAC. Normal in einer Situation des Umbruchs, wie man sich nicht zu unrecht danach attestieren konnte. "Wir haben noch viel Arbeit", sagt Neo-Trainer Manfred Schmid. "Wir hatten viele Standards für und gegen uns. Positiv ist, dass wir so gut wie nichts defensiv zugelassen haben. Bei eigenen Offensiv-Standards kam aber auch noch kaum Gefahr", weiß der Trainer, der die Länderspielpause ab Dienstag intensiv nutzen will. "Es gibt so viele Dinge, an denen wir arbeiten wollen. Wenn du dein System wieder auf eine Viererkette änderst, die offensiven Abläufe anders werden, dann braucht das alles Zeit."