Sieben Rote: Bei SAK und WAC krachte es in der Regionalliga gehörig

Tumulte im Video. Die vergangene Regionalliga-Runde hatte es für den SAK und die WAC-Amateure in sich, alleine fünf Rote gab es beim Spiel in Klagenfurt. WAC-Profi Gugganig sammelte erfolgreich Spielpraxis in der "Zweiten".