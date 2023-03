In Kärnten sind die Wege oft kurz und Kontakte schnell geknüpft. Das erlebte auch Manfred Schmid unter der Woche. Nach einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ über dessen Wohnungssuche meldeten sich gleich mehrere Vermieter beim Wiener, „so habe ich bereits jetzt ein Haus gefunden, es hat gleich super gepasst“, erzählt der Wiener, der überhaupt erst am Mittwoch in Kärnten gelandet war.