Drei Monate nach ihrem Aus bei Austria Wien haben sie mit dem Engagement beim WAC in Kärnten eine neue (sportliche) Heimat gefunden. Ist der Süden Österreichs Neuland für Sie?

Manfred Schmid: Nein, überhaupt nicht. Ich war privat ja schon öfters hier und auch mit der Austria als Trainer schon zweimal in Velden auf Trainingslager und überhaupt, den Wörthersee kennt man ja. Auch beim GTI-Treffen war ich sogar einmal zufällig. Mir gefällt es in Kärnten wirklich sehr gut, die Lebensqualität ist hoch. Und dass es bei euch hier immer sehr nett ist, habe ich schon als Trainer der Auswärtsmannschaft bei Pressekonferenzen nach den Spielen wahrnehmen können.