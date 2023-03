Am Montag hatten die WAC-Spieler, wie üblich, wenn am Samstag gespielt wurde, frei. Daher ging es nur in den Klubräumlichkeiten arbeitsreich zu, für die Kicker heißt es bis Dienstag aufs Kennenlernen zu warten. Manfred Schmid, der übrigens gar nicht zum ersten Mal Interesse an einem Vertrag beim WAC bekundet hat, wird die Wölfe übernehmen. Er war auch schon vor Dutts Einstallung einer der Kandidaten, ging dann zu "Herzensklub" Austria Wien und führte eine junge Mannschaft prompt nach Europa.