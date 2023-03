Der WAC steht kurzfristig ohne Trainer da. Robin Dutt musste nach der völlig verdienten Niederlage in Hartberg den Hut nehmen, mit ihm geht auch Co-Trainer Oliver Barth. Was schon am Vorabend beschlossene Sache war, machten die Lavanttaler dann auch einen Tag nach dem Bundesligaspiel, das die Wölfe auch rechnerisch endgültig in die Qualigruppe schickte, die Entlassung des Deutschen offiziell.