WAC und Spieler aus Israel, das passt einfach. Sprengte Shon Weissman, mittlerweile in Spaniens zweiter Liga bei Granada aktiv, in der Saison 2019/20 alle Wolfsberger Torrekorde (30 Treffer in 31 Bundesligaspielen), so wurde mit Landsmann Tai Baribo ein starker Ersatz an Bord geholt. Im Vorjahr glänzte der Stürmer mit elf Toren in der Liga, heuer hält er nach 18 Runden schon bei zehn Treffern. Inklusive Cup (5 Tore) und Conference-League-Quali (2) jubelte Baribo bereits 17 Mal und gilt damit als so etwas wie die Lebensversicherung der Lavanttaler. "Unser Prunkstück ist eben die Offensive", sagte WAC-Trainer Robin Dutt schon in einer frühen Phase der Saison, speziell im Herbst wussten Baribo, Maurice Malone, Thorsten Röcher und Co. die teils eklatanten Defensivschwächen halbwegs aufzufangen.