Nur drei Wochen nach dem bitteren 1:3 nach Verlängerung im Cup-Viertelfinale kommt Rapid am Sonntag schon wieder ins Lavanttal. Der Rekordmeister, wo Ex-WAC-Rekordspieler Michael Sollbauer nun zum Stamm-Innenverteidiger aufstieg, tankte nach einem turbulenten Herbst zuletzt Selbstvertrauen, gewann daheim 3:0 gegen Altach. Doch auch die Wölfe wollen nach dem 3:0-Derbysieg in Klagenfurt vier Runden vor der Punkteteilung noch einmal in den Kampf um die Top sechs einsteigen.