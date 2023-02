"Es wird darauf ankommen, wie wir mit unserer nicht einfachen Situation im Spiel umgehen können", erklärte WAC-Kapitän Mario Leitgeb noch vor dem Kärntner Derby bei der Austria Klagenfurt. Und offensichtlich hatten die Wolfsberger die zwei Auftaktniederlagen im Frühjahr sehr gut verarbeitet, das Trainerteam scheint an den richtigen Schrauben gedreht zu haben. Von Anfang an hatten die Lavanttaler alles im Griff, kontrollierten Ball und Gegner über weite Strecken. Schon zu Beginn tauchten Tai Baribo (zweimal) und Adis Jasic gefährlich vor dem Tor der Waidmannsdorfer auf. Von der Pacult-Elf kam in der Anfangsphase wenig, auffälligster Akteur war Andy Irving.



Völlig verdient gingen die Gäste auch in der 25. Minute auch in Führung. Nach einem unnötigen Ballverlust von Nico Wimmer schaltete der WAC blitzschnell um. Jasic schickte Maurice Malone auf die Reise, der ließ Thorsten Mahrer stehen und hatte schließlich keine Probleme den Ball an Phillip Menzel vorbei ins Tor zu schieben. Währende die frühe Führung die Wolfsberger beflügelte, wirkten die Violetten wie erstarrt. Und so kam es, wie es kommen musste. Erneut nach einem schnell vorgetragenen Gegenstoß konnten die Gäste durch Tai Baribo zum zweiten Mal anschreiben und auf 2:0 stellen. Die Austria hatte zu diesem Zeitpunkt wenig Zugriff auf das Spiel, vor allem das Mittelfeld war fest in der Hand der Dutt-Elf. Als Baribo kurz vor der Pause sogar noch auf 3:0 erhöhte, war fast schon die Entscheidung gefallen.