Der Start in die Frühjahrssaison ist für beide Teams nicht geglückt. Kommt das Derby am Samstag daher genau zum richtigen Zeitpunkt?

Nicolas Wimmer: Es ist ein sehr wichtiges Spiel gegen einen direkten Konkurrenten, das wir unbedingt gewinnen wollen. Damit könnten wir die Niederlagen gegen den LASK und die Wiener Austria schnell wieder vergessen machen.

Nikolas Veratschnig: Der Druck ist für uns sicherlich groß. Wir wollen in die Meisterrunde, das ist auch immer das Ziel des Vereins. Darum müssen wir unbedingt gewinnen.