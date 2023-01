Austria Klagenfurt gewann auch den vierten Test der Winterpause. Es war zudem der zweite Erfolg im Zuge des Trainingslagers der Pacult-Truppe in Slowenien. Gegen den slowenischen Zweitligisten NK Aluminij lagen die Waidmannsdorfer schon zur Pause mit 2:0 in Front, entschieden die Partie am Ende souverän mit 4:0 für sich. Die Tore der Violetten erzielten Sebastian Soto (2), Markus Pink und Sinan Karweina.

Schwerer tat sich der WAC mit dem norwegischen Erstligisten Haugesund, gewann aber ebenfalls. Die Wölfe machten ein gutes Spiel, zeigten sich wieder einen Tick gefestigter. Bis zur Führung dauerte es allerdings knapp 80 Minuten. Da erlöste Maurice Malone die Mannschaft von Robin Dutt mit dem Siegtreffer. Der nächste Test in Marbella steigt kurz vor der Abreise. Am Samstag trifft Wolfsberg auf MLS-Klub Seattle, am Sonntag geht es zurück ins winterliche Kärnten.