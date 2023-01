Am dritten Tag im Trainingslager wartet auf den WAC das erste Testspiel im spanischen Marbella. Die Wölfe bekommen es heute mit den Vancouver Whitecaps zu tun. Danach geht es in Spanien noch gegen Haugesund (25. Jänner) und Seattle (28. Jänner).

Einer wird fehlen. Innenverteidiger David Gugganig zog sich im Test vor dem Abflug gegen die Admira einen doppelten Bänderriss im Knöchel zu, reiste von Wien aus wieder nach Wolfsberg. „Jetzt muss ich vier bis sechs Wochen pausieren, am Montag beginnt in Klagenfurt die Reha“, sagt der Kärntner nach einem ärgerlichen Zweikampf: „Eigentlich war es nur ein Pressball vor dem Tor, jetzt ist es so, hilft eh nix.“

Austria in Slowenien, Karajica stieg bei Sibernik ein

Die Austria Klagenfurt bezieht heute ebenfalls das Hotel im Trainingslager. Die Waidmannsdorfer schlagen für eine Woche im slowenischen Moravske Toplice auf. Im Zuge dessen wird gegen die beiden Zweitligisten ND Beltinci (24. Jänner) und NK Kidricevo (25. Jänner) getestet.

Klub-Boss Zeljko Karajica ist nun Besitzer des kroatischen Erstligisten HNK Sibernik. Durch dessen Übernahme des im Abstiegskampf befindlichen Vereins könnte sich für die Klagenfurter eine interessante Möglichkeit zur Kooperation bieten.