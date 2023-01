Pünktlich um 15 Uhr und nach exakt einem Monat Winterpause bat Trainer Robin Dutt seine Mannschaft zur ersten Trainingseinheit. Nicht mehr mit an Bord war der Grieche Nikolaos Vergos, der vor einer Woche auf Leihbasis in seine Heimat zu PAS Laima gewechselt war und auch ein neues Gesicht suchte man beim Trainingsauftakt vergeblich. „Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Mischung in der Mannschaft haben und sie, so wie sie ist, alles hat, um erfolgreich zu sein. Nikolaos’ Platz wird nun wohl ein Junger einnehmen“, rechnet Kapitän Mario Leitgeb mit keiner Verstärkung mehr.