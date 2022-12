Die Austria Klagenfurt ist vom Markt. Jegliche Angebote aus dem Umfeld von Los Angeles FC wurden ausgeschlagen. Und dabei soll es sich um etwa 20 Millionen Euro gehandelt haben. Doch das hat einen Grund: die Klubbesitzer sehen "das violette Pflänzchen langsam wachsen". Bisher mussten etwa neun Millionen investiert werden, verrät Geschäftsführer Matthias Imhof. "Wir hätten vielleicht einen guten Gewinn erzielen können. Andererseits beweist es, dass wir der Marke Austria Klagenfurt in Zukunft noch viel zutrauen." Und daher wird auch im personellen Bereich langfristig gedacht.

Torhüter Marcel Köstenbauer (verliehen an Viktoria Berlin) kehrt nach Klagenfurt zurück. "Wir haben mit den Profis einiges vor und auch mit der zweiten Mannschaft. Deswegen brauchen wir ihn hier." Eine andere interessante Entwicklung zeigt sich bei vier Austrianern. So steigerten sie ihren Marktwert laut transfermarkt.at: bei Markus Pink auf 700.000 Euro sowie auch Andy Irving (800.000), Sinan Karweina (500.000) und Florian Rieder (600.000).

Langfristiges Angebot für Pink?

Hinter den Kulissen wird eifrig an Vertragsverlängerungen gearbeitet. Pink soll ein langfristiges Angebot von den Waidmannsdorfern am Tisch haben. "Wir befinden uns noch in den Verhandlungen. Für mich muss das Gesamtpaket stimmen", sagt der 32-jährige Torjäger, der jedoch ergänzt: "Ich fühle mich wohl und weiß, was ich an Klagenfurt habe."

In der Tabelle überwintern die Klagenfurter auf Platz sechs. In einer anderen Wertung ist man sogar Vierter. Das Internationale Fußball Institut (IFI) veröffentlichte die "Social Media Liga". Dort werden die Auftritte der Erstligisten auf Youtube, Facebook, Instagram, Twitter und TikTok anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. Diese beinhalten etwa Interaktionen mit Followern und Beitragsreichweiten. Vor der Austria liegen nur Salzburg, Sturm und Austria Wien.

Die Urlaube der Kärntner Kicker dauern bis Anfang Jänner. Die Austria steigt am 5. Jänner ins Training ein, von 21. bis 28. Jänner geht’s ins Trainingslager, ins slowenische Moravske Toplice. Der WAC startet am 9. Jänner, von 19. bis 29. Jänner wird in Marbella trainiert.