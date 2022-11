Dem Fußball den Rücken zu kehren, wäre für ihn unterm Strich undenkbar gewesen. Vor zwei Jahren hängte Kicker Roland Putsche seine Fußballschuhe an den Nagel. Nachdem er damals seinen Vertrag in Südafrika aufgelöst hatte, kam ein Wechsel in der Coronaphase in die USA nicht zustande – mehrere Faktoren machten ihm einen Strich durch die Rechnung. "Es gab zwar andere Optionen, doch von denen war ich letztlich nicht überzeugt. Ich wollte etwas Bestimmtes und das war leider nicht möglich. Und wieder in Österreich zu spielen, war keine Alternative. Ich habe es im Ausland mehr genossen."