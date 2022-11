Der Wolfsberger AC steckt aktuell in einer sportlichen Krise. In den vergangenen fünf Bundesligaspielen blieben die Kärntner punktlos. Allerdings war in der letzten Runde gegen Ligakrösus Salzburg zumindest spielerisch eine Steigerung erkennbar. "Ich habe gegen Salzburg einige gute Ansätze erkannt, diese stimmen mich für das Spiel gegen die Austria zuversichtlich", sagte WAC-Trainer Robin Dutt. Einen Erfolg vor der Winterpause hätte der WAC gegen Austria Wien bitter nötig. Aktuell rangieren die Kärntner auf dem zehnten Tabellenplatz, nur drei Punkte vor Schlusslicht Hartberg.

Besonders viele Sorgen bereitet Trainer Dutt aktuell die Defensive. Mit 34 Gegentoren stellt man die schwächste Abwehr der Liga. Dass der WAC nicht noch schlechter dasteht, liegt mutmaßlich an der Offensive. Tai Baribo, Maurice Malone und Co. erzielten in der laufenden Spielzeit bereits 28 Treffer, nach Salzburg und dem LASK die drittmeisten.